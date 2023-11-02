В Ярославле возобновят строительство здания УМВД

Министерство строительства Ярославской области выдало разрешение на продолжение строительства здания регионального УМВД на проспекте Фрунзе. Об этом сообщает портал Yarnews.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Недостроенное здание УМВД на проспекте Фрунзе в Ярославле

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Недостроенное здание УМВД на проспекте Фрунзе в Ярославле

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Разрешение выдано 24 октября сроком до 10 января 2026 года. «Ъ-Ярославль» сообщал, что строительство здания началось в 2015 году, работы были оценены в 1,5 млрд руб. В 2019 году было возбуждено уголовное дело о коррупции, в получении взяток от подрядчика обвинили замначальника управления организации тылового обеспечения УМВД Евгения Терехова. Строительство было остановлено и не возобновлялось.

В 2022 году начальник УМВД России по Ярославской области Алексей Школкин сообщил о разработке новой проектно-сметной документации. Конкурсные процедуры на работы по достройке здания пока не объявлены.