В Ярославле при пожаре в ресторане пострадал человек

В Ярославле в пожаре в ресторане «Сквер» пострадала молодая женщина. Она госпитализирована в ожоговое отделение. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что пожар в ресторане «Сквер» произошел в ночь с 30 на 31 октября на Первомайском бульваре. Следственный отдел полиции возбудил уголовное дело по статье ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога).

В минздраве рассказали, что после пожара женщина сама обратилась в больницу им. Соловьева. «Госпитализирована в ожоговое отделение. Состояние средней тяжести»,— уточнили в министерстве.

Алла Чижова