В Ростове возбуждено дело из-за повреждения ОКН при ремонте дороги

В Ростове Ярославской области возбудили уголовное дело по фактам причинения ущерба объектам культурного наследия федерального значения «Городские валы, построенные в 1629-1631 гг.», «Городские валы XVII в.» при проведении ремонта дорог. Об этом сообщили в прес-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что с АО «ПК «Автодорстрой» заключен контракт на ремонт шести дорог в этом году в Ростове. Подрядчик на настоящий момент полностью не сделал ни одного участка, сорвав сроки ремонта. Кроме того, укладывал асфальт во время выпадения снега и при работах повредил часть объекта культурного наследия «Земляные валы». Уголовное дело по данным фактам поручил возбудить глава СКР Александр Бастрыкин.

«Установлено, что при проведении ремонтных работ по 2-му проезду Толстовской набережной причинен ущерб объектам культурного наследия федерального значения «Городские валы, построенные в 1629-1631 гг.», «Городские валы XVII в.» в части подрезки валов на протяжении около 50 метров и до 1,5 метров в глубину»,— говорится в сообщении областной прокуратуры по итогам проведенной проверки.

Также ведомство выявило, что в ходе ремонта подрядчик «срезал культурный слой» толщиной от 0,4 до 0,5 метров при ширине 3,5 метра на ОКН федерального значения «Культурный слой города XI-XVII вв.».

По мнению прокуратуры, повреждение объектов культурного наследия стало возможным из-за того, что муниципальный заказчик не указал в контракте положения об обеспечении сохранности объектов культурного наследия и не осуществлял должного контроля за ходом работ.

По материалам проверки возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 243 УК РФ (повреждение объекта археологического наследия) и по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Руководству МУ «Родной город» внесено представление об устранении нарушений, а в отношении подрядчика могут возбудить дело по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства).

Алла Чижова