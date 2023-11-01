В Ярославле «Дирекцию городских парков» преобразуют в МБУ

В Ярославле муниципальное унитарное предприятие «Дирекция городских парков культуры и отдыха» преобразуют в муниципальное бюджетное учреждение. Постановление об этом подписал мэр города Артем Молчанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

Дирекция содержит крупнейшие городские парки, получая выручку от аттракционов и работы в парках предпринимателей. При этом в последние годы МУП работало с убытком. В 2022 году, по данным kartoteka.ru, убыток составил 6,9 млн руб. при выручке 137,6 млн руб.

Преобразование в муниципальное бюджетное учреждение позволит осуществлять прямое финансирование организации из бюджета города. Такой путь уже проделало другое муниципальное предприятие — «Горзеленхозстрой», преобразованное в МБУ в 2014 году.

Антон Голицын