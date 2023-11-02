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В Ярославле продлили разрешение на строительство школы на Пашуковской

Минстрой Ярославской области продлил срок действия разрешения на строительство школы на улице Пашуковской в областном центре. Школу должны были сдать в ноябре 2022 года, однако до сих пор ведутся работы.

Школа на Пашуковской

Школа на Пашуковской

Фото: пресс-служба мэрии города Ярославля

Школа на Пашуковской

Фото: пресс-служба мэрии города Ярославля

Власти заверяли, что школа будет сдана к концу этого года. «Объект готов на 99%. Объект мы планируем сдать до 15 ноября»,— говорил и.о. министра строительства Александр Баланцев.

13 октября минстрой вновь продлил разрешение на строительство, выданное изначально в июле 2021 года. Теперь застройщик может выполнять работы до 2 марта 2024 года.

Алла Чижова

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