Ярославский депутат предложил ускорить выплаты военнослужащим

Депутат Ярославской областной думы Василий Бобков призвал региональное министерство финансов ускорить выплаты из областного бюджета военнослужащим. Об этом он заявил на заседании Ярославской областной думы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Василий Бобков

Фото: Ярославская областная дума Василий Бобков

Фото: Ярославская областная дума

По словам депутата, контрактники из Ярославской области получают выплаты за заключение контракта спустя месяц после подписания.

«Уточните, пожалуйста, как быстро доходит выплата до военнослужащего, который подписал контракт? У меня есть информация, что она идет долго. Федеральная выплата в течение двух-трех дней после подписания контракта, у нас это доходит до месяца. То ли мы списки накапливаем, то ли есть какая-проблема. Вы ускорьте этот момент. Я хочу, чтобы человек, подписывающий контракт, получал эту выплату в кратчайшие сроки. Для меня это максимум две недели»,— сказал господин Бобков.

Министр финансов области Алексей Долгов пояснил, что и сейчас уже все делается для того, чтобы выплаты проводились максимально быстро.

«Причина в том, что право на выплату возникает после того, как человек прибудет в военную часть и будет приказом там зачислен на службу. Потом документы должны поступить в электронную систему. Ровно столько времени уходит. А федеральная система ближе. Уже ускорено все у нас»,— ответил депутату Алексей Долгов.

Алла Чижова