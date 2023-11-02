С члена-корреспондента РАН из Переславля снят домашний арест

Члену-корреспонденту Российской академии наук из Переславля Сергею Абрамову не продлен домашний арест. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в Ярославском областном суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Абрамов (слева)

Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ Сергей Абрамов (слева)

Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ

Сергей Абрамов является главным научным сотрудником и директором исследовательского центра Института программных систем им. А. К. Айламазяна. «Ъ-Ярославль» сообщал, что 12 апреля 2023 года суд по ходатайству следствия избрал ученому меру пресечения в виде в виде домашнего ареста. Ему было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности). В дальнейшем суд продлевал меру пресечения, последний срок ареста истек 10 октября, после чего аналогичных ходатайств не поступало. В беседе с «Ъ-Ярославль» господин Абрамов подтвердил, что следствие не стало ходатайствовать о продолжении ареста, но расследование уголовного дела продолжается.

«Обвинение, которое мне выдвинуто, я с ним не согласен, и имею на это веские основания. Я достаточно скупо ознакомлен с материалами следствия. Люди работают, пусть работают. Это четвертый раз, когда меня пытаются в чем-то обвинить, но впервые это зашло так далеко. Надеюсь, разберутся. Мне это вреда не принесет, это принесет вред России»,— сказал «Ъ-Ярославль» Сергей Абрамов.

По словам ученого, во время домашнего ареста он продолжал заниматься научно-исследовательской деятельностью, за это время вышли две научные статьи под его авторством. Сейчас он продолжает работу в Институте программных систем им. А. К. Айламазяна. Конкретные обстоятельства уголовного дела правоохранительные органы не разглашали.

Сергей Абрамов — доктор физико-математических наук. С 2003 по 2022 год он был исполняющим обязанности директора и директором Института программных систем, который находится в селе Веськово городского округа Переславль-Залесский. В 2006 году Сергей Абрамов получил премию правительства Российской Федерации в области науки и техники за разработку высокопроизводительных вычислительных систем (суперкомпьютеров) семейства «Скиф». Также является лауреатом ряда других премий.

Антон Голицын