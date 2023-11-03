В Ярославле ликвидируют «Городское спецавтохозяйство»

Мэр Ярославля Артем Молчанов подписал постановление о ликвидации муниципального унитарного предприятия «Городское спецавтохозяйство» города Ярославля. Документ размещен на сайте мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

МУП «Городское спецавтохозяйство» было создано в 2017 году в качестве альтернативы МУП «САХ», которое дошло до состояния банкротства. Компания занималась уборкой Ярославля по городскому заказу, однако также накопила долги. В 2020 году функции по уборке города были переданы МБУ «Горзеленхозстрой», после чего «Городское спецавтохозяйство» занималось сдачей в аренду техники для уборки города и производственной базы. В 2022 году база и техника перешли к подконтрольному мэрии АО «Центр».

Убыток «Городского спецавтохозяйства» за 2022 год, по данным kartoteka.ru, составил 22,2 млн руб.

Антон Голицын