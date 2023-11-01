В деле экс-депутата Дмитрия Соколова фигурируют две статьи УК

В уголовном деле о поджоге ресторана «Сквер» в центре Ярославля фигурируют две статьи: «Умышленное уничтожение имущества, совершенное путем поджога» и «Покушение на убийство». Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в поджоге летней веранде ресторана 30 октября подозревают бывшего депутата муниципалитета Ярославля, и.о. директора АО «Ярмарки Дзержинского района» Дмитрия Соколова. В СКР рассказали о состоянии пострадавшей.

«При пожаре пострадала женщина, которая с термическими ожогами госпитализирована. Тяжесть вреда, причиненного потерпевшей, оценивается как средняя»,— сообщили в СК.

Сначала уголовное дело возбудила полиция по ч.2 ст.167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога). Следственный комитет забрал дело у полиции и намеревался переквалифицировать статью. Однако, увидев признаки преступления, оставил ч.2 ст.167 УК РФ и дополнительно возбудил уголовное дело по ч.3 ст.30, п.п. «а», «е» ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом).

«Следователем решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение»,— рассказали в СК.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что господин Соколов отрицает покушение на убийство.

Алла Чижова