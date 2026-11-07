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Спорт

Сборная России по дзюдо победила на чемпионате Европы впервые за семь лет

Впервые за семь лет сборная России по дзюдо выиграла золото на командном чемпионате Европы в Белграде. В финальном противостоянии команда победила сборную Грузии со счетом 4–1.
Бронзовые медали завоевали команды Франции и Турции. Российскую сборную в финальном противостоянии представляли Валерий Ендовицкий (весовая категория свыше 90 кг), БуянХерел Санаа (до 73 кг), Тимур Арбузов (до 90 кг), Ирина Зуева (до 57 кг) и Тамара Лищенко (до 70 кг).
Впервые сборная России выиграла золото на командном чемпионате Европы в 2019 году. Сегодняшняя победа стала для российских спортсменов второй в истории чемпионата.