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Коммерсантъ FM
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СКР возбудил дело о беспорядках из-за антиеврейской акции в аэропорту Махачкалы

Управление Следственного комитета России (СКР) по Дагестану возбудило уголовное дело по статье о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ). Ранее толпа из нескольких сотен человек с антисемитскими лозунгами прорвалась на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы, куда прибыл рейс из Тель-Авива.

По статье о массовых беспорядках предусмотрено лишение свободы на срок от 8 до 15 лет. На территорию аэропорта прибыли автобусы с сотрудниками полиции. Однако о задержаниях пока не сообщается. В соцсетях также распространяется видео, на котором группа протестующих блокирует машину сотрудников полиции.

В главном управлении МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу сообщили, что к уголовной ответственности также привлекут «подстрекающих к беспорядкам и разжиганию межнациональной розни». В МВД также заявили, что личности всех участников акции будут установлены, потому что в аэропорту работает система видеонаблюдения.

Из-за протестов аэропорт Махачкалы закрыли, а все рейсы перенаправили в близлежащие аэропорты. Аэропорт будет закрыт «до нормализации ситуации», сообщили в Росавиации.

Незадолго до прибытия рейса из столицы Израиля у аэропорта Махачкалы собралась толпа из нескольких сотен человек. Они скандировали «Аллаху Акбар» и лозунги в поддержку палестинцев. Группы протестующих также организовали у аэропорта «досмотр» машин, проверяя паспорта у прибывших пассажиров, чтобы найти среди них граждан Израиля.

Анастасия Ларина

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