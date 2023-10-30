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Глава Дагестана: беспорядки в аэропорту Махачкалы курировались из-за рубежа

Глава Дагестана Сергей Меликов назвал массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы «попыткой дестабилизации ситуации» в республике. По его словам, беспорядки курировались из-за рубежа, в том числе через «проукраинские Telegram-каналы».

«Попытки дестабилизировать ситуацию в Дагестане, в том числе с использованием запрещенных приемов, связанных с раздуванием межнациональной розни, межконфессиональных проблем, проводится нашими врагами, противниками нашей страны»,— сообщил господин Меликов в ходе общения с журналистами (цитата по ТАСС).

По его словам, призывы к жителям республики выходить на несанкционированные массовые акции протеста активно распространяли «предатели и бандеровцы». «Сегодня мы получили абсолютно достоверную информацию о том, что канал "Утро Дагестана" администрируется и регулируется с территории Украины — предателями, бандеровцами»,— подчеркнул глава республики.

Несколько тысяч человек собрались возле аэропорта Махачкалы вечером в воскресенье, 29 октября, они выступили против приземления самолета из Тель-Авива. Часть из участников акции ворвалась в аэропорт. При столкновениях с полицией пострадали больше 20 человек. Действия протестующих раскритиковали глава Дагестана, муфтий республики, Духовное управление мусульман РФ, Российский Еврейский конгресс и многие другие. Господин Меликов назвал произошедшее грубым нарушением закона. Аэропорт Махачкалы, согласно предварительной оценке Росавиации, планируется открыть в ночь на 31 октября (изначально датой открытия воздушной гавани называлось 6 ноября).

О ситуации в Махачкале — в материале «Ъ» «"Мы доверяем власти и надеемся на нее"».

Александр Кислов

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