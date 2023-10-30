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Коммерсантъ FM
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Больше 20 полицейских и протестующих ранены в аэропорту Махачкалы

Больше 20 человек числятся пострадавшими во время беспорядков в аэропорту в Махачкале, сообщил дагестанский минздрав в Telegram. Среди них есть и полицейские и протестующие.

10 раненых лечатся в стационарах. Двое из низ — в крайне тяжелом состоянии, остальные получили средние и тяжелые травмы. Больше 10 человек с легкими травмами обратились за медпомощью амбулаторно. Ситуацию с оказанием помощи контролирует министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева.

Несколько тысяч человек собрались возле аэропорта вечером в воскресенье, 29 октября, незадолго до прилета рейса из Тель-Авива. Свой протест против прибытия на территорию Дагестана «беженцев» из Израиля участники акции выражали возгласами во славу Аллаха и в поддержку народа Палестины. Часть демонстрантов ворвалась в аэропорт. Из-за этого его работа была приостановлена, предварительно, до 6 ноября. Росавиация утверждает, что людей вывели из аэропорта, однако в соцсетях распространяют видео протестующих на взлетно-посадочной полосе.

Действия протестующих раскритиковали глава Дагестана Сергей Меликов, федеральный и региональный омбудсмены, муфтий Дагестана, Духовное управление мусульман РФ, Российский Еврейский конгресс и многие другие. Господин Меликов назвал произошедшее грубым нарушением закона.

О ситуации в Махачкале — в материале «Ъ» «"Мы доверяем власти и надеемся на нее"».

Леонид Уварчев

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