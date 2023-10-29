Аэропорт Махачкалы закрыли из-за ворвавшихся на его территорию протестующих

Пресс-служба Росавиации сообщила о закрытии аэропорта Махачкалы на прилет и вылет «в связи с проникновением неизвестных лиц». Самолеты, которые должны были совершить посадку в Махачкале, перенаправлены на запасные аэродромы. Ранее в аэропорт Махачкалы ворвалась агрессивная толпа, протестующая против прибытия рейса из Тель-Авива.

«Меры действуют до нормализации ситуации. На месте работают органы правопорядка»,— говорится в сообщении Росавиации. Ранее самолет, следующий по маршруту Нижневартовск—Махачкала, ушел в аэропорт в Минеральных Водах.

Незадолго до прибытия рейса у здания аэропорта собралась толпа из нескольких сотен человек. Затем группа агрессивно настроенных мужчин прорвалась в помещение терминала аэропорта и на взлетную полосу. Другие группы собравшихся досматривали машины, проверяя паспорта у прибывших пассажиров.

Анастасия Ларина