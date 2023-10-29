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Коммерсантъ FM
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МИД Израиля призвал органы безопасности РФ защитить евреев

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и МИД Израиля выпустили совместное заявление. В нем говорится, что Израиль следит за событиями в Дагестане и ожидает, что российские правоохранительные органы защитят евреев.

«Израиль ожидает, что российские правоохранительные органы будут защищать безопасность всех израильских граждан и евреев, где бы они ни находились. Они могут действовать решительно против бунтовщиков и против дикого подстрекательства, направленного против евреев и израильтян»,— говорится в заявлении.

В сообщении также говорится, что посол Израиля в России Алекс Бен-Цви работает с властями России над обеспечением безопасности израильтян и евреев.

Сегодня толпа из нескольких сотен человек с антисемитскими лозунгами собралась у аэропорта Махачкалы, куда прибыл рейс из Тель-Авива. Участники акции скандировали «Аллаху Акбар» и лозунги в поддержку палестинцев. Затем группа протестующих прорвалась на взлетно-посадочную полосу к самолету.

На место прибыли сотрудники правоохранительных органов и наряды Росгвардии. Управление Следственного комитета России по Дагестану возбудило уголовное дело по статье о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ).

Анастасия Ларина

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