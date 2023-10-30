В аэропорту Махачкалы звучал сигнал пожарной тревоги

В аэропорту Махачкалы включали сигнал пожарной тревоги, передает «РИА Новости». Находящихся там людей просили покинуть помещение. В аэропорт ранее ворвались протестующие против прибытия рейса из Тель-Авива.

На территории аэропорта звучало объявление: «Внимание. Пожарная тревога. Срочно покинуть помещение». «РИА Новости» не уточняет, был ли реальный риск пожара.

Как пишет агентство, на момент пожарной тревоги в аэропорту работали сотрудники правоохранительных органов, а «участники беспорядков начинали расходиться». Хотя на тот момент Росавиация уже объявила, что аэропорт «освобожден от несанкционированно проникших граждан».

Несколько тысяч человек собрались возле аэропорта Махачкалы вечером в воскресенье, 29 октября, они выступили против приземления самолета из Тель-Авива. Часть из них ворвалась в аэропорт, его работа была приостановлена, предварительно, до 6 ноября. Действия протестующих раскритиковали глава Дагестана Сергей Меликов, муфтий Дагестана, Духовное управление мусульман РФ, Российский Еврейский конгресс и многие другие. Господин Меликов назвал произошедшее грубым нарушением закона.

О ситуации в Махачкале — в материале «Ъ» «"Мы доверяем власти и надеемся на нее"».

Леонид Уварчев