«Мы доверяем власти и надеемся на нее»

Серия стихийных антисемитских выступлений на Северном Кавказе в воскресенье вечером продолжилась фактическим захватом международного терминала аэропорта Махачкалы, который к вечеру закрылся на прилет и вылет после прибытия спецназа Росгвардии. Управление СКР по Дагестану возбудило уголовное дело по факту массовых беспорядков; в аэропорту прошли задержания, власти заявили, что контролируют ситуацию. Отметим, до этого антисемитские выступления имели место в Махачкале, Хасавюрте, Черкесске и Нальчике. В Дагестане участники практически не скрывали, что их действия координируются Telegram-каналами, которые ведутся из-за границы. Представители мусульманского и иудейского конфессиональных сообществ по просьбе “Ъ” прокомментировали события на Северном Кавказе, призвав единоверцев не поддаваться на провокации и хранить межконфессиональное согласие, а власти — разобраться в происшедшем и привлечь виновных к ответственности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кадр из видео очевидца Фото: Кадр из видео очевидца

На момент сдачи номера было известно, что в аэропорт города Махачкалы прибыл спецназ Росгвардии; аэропорт прекратил принимать и выпускать самолеты. В течение нескольких часов до этого ситуация выглядела как вышедшая из-под контроля правоохранительных органов: согласно многочисленным свидетельствам очевидцев, в том числе опубликованным в социальных медиа, толпа посторонних проникла в помещения международного терминала, а затем и на летное поле.

Командир одного из севших авиалайнеров предложил пассажирам не покидать самолет. Собравшиеся скандировали антиизраильские и антисемитские лозунги, блокировали въезды и выезды из аэропорта, останавливали частный автотранспорт и самовольно проверяли документы у пассажиров. Изначально несколько тысяч человек собрались к прилету авиарейса из Тель-Авива: рейс авиакомпании Red Wings из Тель-Авива выполняется пять раз в неделю, большинство пассажиров пересаживаются в Махачкале на рейсы в Москву и Петербург. Собравшиеся размахивали палестинскими флагами и выражали протест против прибытия на территорию Дагестана «беженцев», как они предполагали, из Израиля. По данным местных властей, действия участников акции координировались в сети зарубежными Telegram-каналами — публиковались, в частности, ссылки на канал находящегося в розыске экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева (внесен в реестр иностранных агентов и в перечень террористов и экстремистов), а также на канал «Утро Дагестана», о котором неизвестно, кем и откуда он ведется. Сотрудники правоохранительных органов пытались не пропустить собравшихся в здание, но фактически не препятствовали их действиям, а лишь уговаривали не перекрывать дороги. После прибытия спецназа власти республики заявили, что ситуация в аэропорту под контролем. В республике создан оперативный штаб, который возглавил глава региона Сергей Меликов. Посторонних, проникших на аэродром, удалось выдворить, полиция провела задержания, управление Следственного комитета России (СКР) по Дагестану возбудило уголовное дело по статье о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ). Кроме того, согласно ст. 282 УК РФ возбуждение ненависти или вражды может наказываться в том числе и лишением свободы на срок до пяти, а в случаях, когда речь идет об угрозах применения насилия и организованной группе,— до шести лет лишения свободы.

Днем в воскресенье сообщалось о пожаре в недостроенном еврейском культурном центре в Нальчике (Кабардино-Балкария). По имеющимся данным, в результате никто не пострадал, но на стенах снаружи и внутри здания осталась копоть от подожженных неизвестными автомобильных покрышек. На стены были нанесены антисемитские лозунги. Отметим, за два дня до пожара на сайте Change.org была зарегистрирована петиция с требованием запретить строительство еврейского культурного центра в КБР, которую к вечеру воскресенья подписали более 670 человек. В субботу в Карачаево-Черкесии прошел стихийный митинг, в котором принимали участие в основном женщины, которые требовали выселить из республики живущих в регионе евреев. К митингующим вышел сотрудник администрации, который пытался объяснить женщинам, что законных оснований кого-то выселять у властей нет. В Дагестане также собирались стихийные митинги в Махачкале и Хасавюрте, где требовали выселения из гостиниц якобы находившихся там беженцев из обстреливаемых районов Израиля. В Хасавюрте, в частности, собравшиеся проникли в гостиницу «Фламинго» и с согласия администрации искали беженцев в номерах.

О реакции полиции во всех случаях не сообщалось, но в воскресенье стало известно, что полицейские составили около 30 административных протоколов на участников митинга в Черкесске. Также к 15 часам воскресенья глава КБР Казбек Коков в своем Telegram-канале разместил обращение, в котором пожаловался на «масштабную информационную атаку» со стороны иностранных экстремистских ресурсов, направленную в данном случае «на регионы Северного Кавказа». По его словам, провокаторы вводят людей в заблуждение, «разжигая межрелигиозную и межнациональную рознь», чтобы «спровоцировать людей на необдуманные действия или преступления». Пожар в еврейском культурном центре в Нальчике и митинг в Черкесске он не комментировал. Глава Дагестана Сергей Меликов также заявил в соцсети о фейковой информации зарубежных Telegram-каналов, из-за которой, по его мнению, жители республики вышли на акции протеста.

Журналист, писатель и член президентского Совета по правам человека Марина Ахмедова отметила, что «Сергей Меликов вынужден был выступить с аккуратным обращением к дагестанцам»: «Я понимаю, что на Кавказе надо действовать осторожно, все — горячие, хватит одной искры,— написала госпожа Ахмедова.— Однако я не считаю, что всему виной экстремистские Telegram-каналы. Повторю: их нездоровое зерно упало на такую же нездоровую почву, которая стала такой нездоровой из-за ритуального ислама и пренебрежения к образованию. Единственный инструмент усмирения в данном случае — не осторожные речи главы, а законное наказание. Меликов говорит: "Хочу отметить оперативную работу МВД и муниципальных властей, благодаря которым удалось быстро исправить возникшее недоразумение". А я хотела бы понимать, что это за "недоразумение". Толпа разошлась, только узнав, что евреев нет. То есть недоразумение — присутствие евреев? Дезинформация об их присутствии? Это как понимать? … Не надо цацкаться с теми, кто вчера требовал евреев для суда Линча. Их надо судить».

В воскресенье одним из немногих чиновников, публично комментировавших происшествия, стал министр национальной политики Чечни Ахмед Дудаев, который призвал «остановить антисемитские акции на Северном Кавказе»: «Мы не имеем права проецировать действия преступного руководства Израиля на всех евреев. Тем более они однозначно осуждают преступный режим Израиля. Чеченцы на себе ощутили последствия военных конфликтов, когда в масштабах страны начали вешать клеймо бандитов на всех». По словам господина Дудаева, любые нападения на евреев «будут играть на руку нашим врагам, которые специально расшатывают мир в контексте палестино-израильского конфликта». Новые антисемитские акции Дудаев пригрозил преследовать по закону.

Представители мусульманской и иудейской конфессий выступили с примирительными заявлениями и также напомнили об ответственности за возбуждение ненависти по этническому признаку.

«Мы, муфтии Северного Кавказа, неоднократно выступали в поддержку народа Палестины и продолжим его поддерживать, с позволения Всевышнего, и в дальнейшем,— с таких слов начинается обращение, опубликованное на сайте Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК; возглавляется Исмаил-хаджи Бердиевым, характерно, что последние обновления на сайте датируются 2020 годом).— Как мы отмечали, основной причиной данного конфликта является длительный застой в процессе ближневосточного урегулирования и деструктивные действия США и ряда так называемых западных стран, которые постоянно, необоснованно и даже преступно блокируют этот процесс. Российская Федерация последовательно занимает принципиальную позицию в пользу долгосрочного и справедливого решения палестинской проблемы на известной международно-правовой основе, которое предусматривало бы создание отдельного независимого палестинского государства, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем, требуя при этом немедленно прекратить кровопролитие… В РФ созданы все условия для мирного сосуществования всех людей независимо от религиозной и национальной принадлежности. Все традиционные религии получает широкую поддержку государства на развитие религиозного образования и культуры… Всякая другая позиция имеет антироссийскую направленность и составляющую». В КЦМСК также заявили о «провокациях деструктивных сил». «Идут попытки интерпретировать отдельные заявления и малочисленные акции как мнение народа,— отмечают муфтии.— Мы категорически не поддерживаем такие заявления. Это противоречит духу исламской религии и традициям народов Северного Кавказа. Антисемитизму нет места в многонациональном Северном Кавказе… Мусульмане Северного Кавказа, как и предписывает нам наша религия, не могут быть на стороне ненависти и нетерпимости к другим народам и религиям и не должны поддаваться на ложные призывы к насилию. Уважаемые мусульмане, просим вас молиться за народ Палестины, делать дуа за защиту каждого невинного человека, призывать всех к миру и согласию, сохранять нашу религию в чистоте!»

«Мы регулярно призывали и продолжаем призывать верующих быть бдительными, не поддаваться на провокации, распространяемые в интернете и мессенджерах, не участвовать в незаконных митингах и акциях,— заявил “Ъ” первый зампред Совета муфтиев России, председатель Духовного управления мусульман Московской области Рушан Аббясов.— Недруги России играют на чувствах и используют любой повод для того, чтобы посеять раздор и рознь в нашем многонациональном и многорелигиозном обществе. Сила России в единстве ее народов. Опираясь на наше многовековое добрососедство, мы должны сохранить мир и согласие внутри общества и единодушно противостоять всем попыткам разжечь межнациональную или межрелигиозную вражду». Поздно вечером в воскресенье Духовное управление мусульман РФ опубликовало заявление, призвав «не поддаваться на провокации, сохранять человечность и патриотизм». Муфтий Дагестана Ахмед Абдулаев записал видеообращение к участникам беспорядков в аэропорту, призвал прекратить их и «проявить терпение»: «Вы ошибаетесь. Таким путем этот вопрос не решается. Ваши возмущения мы понимаем и воспринимаем очень болезненно. Но таким вариантом это (конфликт на Ближнем Востоке.— “Ъ”) не прекратишь».

«Думающие люди все понимают, но что делать с людьми, которые голову не хотят включать, которые настроены против евреев? Людям, которые разбираются в ситуации, много ума не надо, чтобы понять, с чего все началось, с кого все началось. Понятно, что молодые ребята, которые выступают против евреев, кем-то подкачиваются,— заявил “Ъ” главный раввин России Адольф Шаевич.— К сожалению, вспышки такие могут повториться, потому что таких людей немало. Государство должно положить конец таким выпадам, задерживать активистов беспорядков, чтобы другим неповадно было. Власть должна применить законную силу в рамках Конституции. Она должна защищать всех граждан России». «Мы живем в очень непростое время, и, к сожалению, в последние недели трудности только нарастают,— заявил “Ъ” главный раввин России Берл Лазар.— Атаки террористов, конфликты между государствами, целые регионы охвачены насилием, конца которому не видно. У нас в России, слава Б-гу, отношения между народами, конфессиями, культурами уникальны, они веками строились на принципах взаимного уважения. Но события последних дней показывают, что этой традиционной дружбе приходится пройти испытание на прочность». Событиям на Северном Кавказе «предшествовала оголтелая пропаганда экстремизма и террора в соцсетях», отмечает Берл Лазар. «Мы не можем реально повлиять на то, что происходит в секторе Газа или на ливанской границе, нам остается только вместе молиться, чтобы туда наконец пришел мир,— говорит господин Лазар.— Но позаботиться о том, чтобы ядовитые семена экстремизма и терроризма оттуда не проросли на нашей земле, мы можем и должны. Федеральные власти в целом это понимают и делают все возможное, чтобы защитить самые основы существования нашего многонационального государства — уникальную дружбу народов России. Агрессивные действия ослепленных ненавистью экстремистов должны получить жесткий отпор со стороны правоохранителей. Но только усилиями государства эту проблему не решить. Поэтому я обращаюсь сегодня ко всем нашим братьям и друзьям с призывом: каждый должен сделать все возможное, чтобы сохранить эту уникальную атмосферу взаимного уважения и поддержки, которая делает Россию местом, где хорошо жить».

«Очень странно, что против семей, эвакуированных с тех территорий Израиля, которые подвергаются обстрелам, там, где бомбят, против абсолютно невинных людей, которые не участвуют в военной операции против арабов в Газе, ведутся какие-то демонстрации,— сказал “Ъ” главный раввин Москвы Давид Юшуваев.— Эти несчастные люди просто уехали в Россию, которая считается местом, где нет антисемитских конфликтов. Но то, что происходит сейчас,— это явное антисемитское явление. Ведь демонстранты не издеваются над флагом Израиля, не позорят солдат или политиков Израиля, они выступают против мирных жителей. Сегодня Израиль борется со страшной структурой "Хамас", с которой нельзя договориться о мире. Я возмущен, что в России есть люди, которые поддерживают антисемитские настроения. В России более 30 лет не было проявлений антисемитизма. Я надеюсь, что российское государство сможет решить эту проблему. Мы доверяем власти и надеемся на нее».

Эксперт по межэтническим и межконфессиональным отношениям Александр Верховский называет ситуацию нестандартной: «Это не первое обострение между Израилем и Палестиной, и обычно это не вызывало такой реакции в российском обществе. Понятно, что многие мусульмане солидаризуются с Палестиной. Но одно дело — выразить свое политическое мнение, это всегда было, другое — идти с требованием выселить евреев. Думаю, что это происходит отчасти под влиянием достаточно нетипичной для российской внешней политики позиции, которую сейчас российские власти заняли по конфликту. Возможно, отчасти это связано с усилившейся антимигрантской риторикой: в сущности, то, что мы видели в Дагестане и в Черкесске,— требование выселить "понаехавших", в данном случае предполагаемых израильтян. Я опасаюсь дальнейшего развития событий, поскольку военные действия в Газе явно не собираются останавливаться, и пока не очень понятно, кто будет сдерживать такого рода выступления. Пока мы видим, что местные власти уговаривают граждан так не делать: это, конечно, хорошо, но, насколько это сработает, мы не знаем. Мы не знаем, с чем мы имеем дело: насколько это разовые спонтанные выступления и насколько организаторам этих выступлений, кем бы они ни были, удастся превратить это в систематическую деятельность».

Глава СПЧ Валерий Фадеев надеется, что «эта ситуация не будет развиваться». «Насколько я понимаю, эти выступления и митинги немногочисленные. Касательно гостиницы в Дагестане — это просто провокация, на которую некоторые неразумные головы отреагировали. Мне представляется, что ситуация под контролем, все-таки граждане России в основном разумные и понимают, что никакого отношения наши российские евреи к бомбардировкам сектора Газа, которые проводят евреи из армии Израиля, не имеют. Если говорить о Дагестане, там существует огромная традиция совместного и очень эффективного проживания иудеев и мусульман. Например, город Дербент — один из древнейших городов России, который целые столетия был самым преуспевающим городом Кавказа. Там как раз в мире и согласии и на благо друг друга жили евреи и горцы. Прекрасно все об этом помнят и гордятся этим. Полагаю, что эта ситуация во многом инспирирована, а жители Кавказа разумные люди, и это безобразие не будет иметь продолжения»,— сказал господин Фадеев “Ъ”.

Павел Коробов; Александра Ларинцева, Пятигорск; Эмилия Габдуллина; Юлия Рыбина, Махачкала; Иван Тяжлов