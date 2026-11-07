Число погибших при стрельбе в Кракове выросло до шести

Стрельба на главной рыночной площади в Кракове началась около 15:00 по местному времени (17:00 мск). Гражданин Польши открыл огонь по прохожим из автомобиля. Полиция Малопольши заявила, что задержанный действовал в одиночку. Он был доставлен в больницу. По данным Onet, стрелок управлял автомобилем, зарегистрированным на имя его 52-летнего отца, жителя Свентокшиского воеводства. Источники Onet в Министерстве национальной обороны сообщили, что преступник — бывший военнослужащий.