Число погибших при стрельбе в Кракове выросло до шести
До шести выросло количество погибших при стрельбе на центральной площади в Кракове. Один пострадавший умер в больнице. Об этом глава воеводства Малопольши Кшиштоф Ян Кленчар заявил в эфире Polsat News.
«На данный момент мы можем подтвердить, что в результате стрельбы погибли 6 человек и 15 получили ранения. Раненые находятся под наблюдением врачей из краковских больниц», — сообщает Управление Малопольского воеводства (цитата по Onet).
Информацию о шести погибших подтвердили в полиции Малопольши. По данным силовиков, среди жертв — четыре женщины и двое мужчин.
Стрельба на главной рыночной площади в Кракове началась около 15:00 по местному времени (17:00 мск). Гражданин Польши открыл огонь по прохожим из автомобиля. Полиция Малопольши заявила, что задержанный действовал в одиночку. Он был доставлен в больницу. По данным Onet, стрелок управлял автомобилем, зарегистрированным на имя его 52-летнего отца, жителя Свентокшиского воеводства. Источники Onet в Министерстве национальной обороны сообщили, что преступник — бывший военнослужащий.