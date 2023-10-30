Глава Дагестана предложил участникам беспорядков «отмыться от позора» на СВО

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов заявил, что ему стыдно за прошедшие в аэропорту беспорядки. Он призвал задержанных участников акции отправиться на СВО, чтобы «отмыться от позора».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

При этом, по словам главы Дагестана, специальные меры к задержанным применяться не будут. «У нас пока нет такого, чтобы задерживали за правонарушение и отправляли в зону СВО»,— отметил в разговоре с ТАСС глава республики. Он подчеркнул, что участвовать в военной операции необходимо осознанно.

Он отметил, что в других регионах Северного Кавказа подобных инцидентов не произошло и что в Дагестане показали «недостойное поведение».

«Мне сегодня стыдно за те события, которые произошли вчера, потому что Дагестан и на Кавказе, и на территории всей нашей России, а может быть и шире, всегда был оплотом дружбы»,— сообщил Сергей Меликов.

Ранее господин Меликов назвал грубым нарушением закона действия людей, ворвавшихся в аэропорт Махачкалы вчера, 29 октября. Участники беспорядков выступили против приземления самолета из Тель-Авива. Глава Дагестана подчеркнул, что действия протестующих курировались из-за рубежа. В результате массовых акций пострадали 20 человек, двое из них в тяжелом состоянии. Также пострадали девять сотрудников полиции, двое оказались в больнице. Было установлено 150 активных участников акции, 60 уже задержаны. Против действий участников также высказались федеральный и региональный омбудсмены, муфтий Дагестана, Духовное управление мусульман РФ, Российский еврейский конгресс и др.

Подробнее об инциденте — «Мы доверяем власти и надеемся на нее».

Александра Горошилова