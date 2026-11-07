Александра Игнатова вышла в китайский прокат

В произвольной она, как обычно, стартовала с фирменного четверного лутца. Прыжок получился шикарным — высоким, с мощной круткой и красивым выездом. В официальном аккаунте ISU в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) даже появилось видео исполненного элемента с подписью «Королева квадов вернулась». С остальной частью проката под саундтрек из «Очень странных дел» спортсменка тоже справилась, правда, при приземлении последнего каскада, состоящего из тройного лутца и тройного тулупа, она немного поморщилась — как будто бы от боли.