Александра Игнатова вышла в китайский прокат
Российская фигуристка заняла второе место на этапе Гран-при в Шэньчжэне
Удачно стартовав на турнирах серии Challenger, Александра Игнатова (до замужества — Трусова) показала достойный результат на этапе Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) — более престижной серии. В Шэньчжэне она стала серебряным призером. Успешное возвращение на международную арену продолжает спортивная пара Анастасия Мишина—Александр Галлямов, завоевавшая золото.
После короткой программы Александра Игнатова шла третьей, пропустив вперед себя представительницу Грузии Анастасию Губанову и японку Монэ Тибу. В первый соревновательный день россиянка выглядела несколько зажатой, из-за чего недобрала баллов за презентацию, а еще немного сорвала вращение, лишившись шанса получить за него большие надбавки.
В произвольной она, как обычно, стартовала с фирменного четверного лутца. Прыжок получился шикарным — высоким, с мощной круткой и красивым выездом. В официальном аккаунте ISU в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) даже появилось видео исполненного элемента с подписью «Королева квадов вернулась». С остальной частью проката под саундтрек из «Очень странных дел» спортсменка тоже справилась, правда, при приземлении последнего каскада, состоящего из тройного лутца и тройного тулупа, она немного поморщилась — как будто бы от боли.
Со льда фигуристка уходила, попав под мощнейший игрушкопад: зрители бросали плюшевых медведей и гусей, попадались и ракеты — такое прозвище россиянка получила около семи лет назад, когда только вышла из юниоров.
За произвольную программу Александра Игнатова получила 148,90 балла, показав лучший результат в сезоне. Однако по общей сумме баллов — 221,27 — уступила Монэ Тибе (224,48). Японка, не владеющая элементами ультра-си, победила благодаря запасу после короткой, а также чистому исполнению и эталонному катанию. Уступив в оценке за технику, по компонентам она обогнала Игнатову примерно на пять баллов. Третьей стала кореянка Ли Хэ Ин, которой покорился тройной аксель (210,79).
Через неделю Александра Игнатова продолжит борьбу за попадание в финал серии Гран-при на этапе в американском Эверетте. В 2021 году она каталась на этом турнире с переломом стопы, при этом все равно выиграла. На состязании в США должна выступить и трехкратная чемпионка России Аделия Петросян, постепенно набирающая форму.
Важным событием для отечественного фигурного катания стало золото Анастасии Мишиной и Александра Галлямова в соревновании спортивных пар.
До отстранения они завоевывали медали почти на каждом старте: выиграли чемпионаты мира и Европы, стали бронзовыми призерами Олимпиады 2022 года, а та полка, где у них хранятся награды за различные этапы Гран-при, наверняка пару раз ломалась от тяжести. За четыре с половиной года изоляции их аппетит нисколько не утих.
Спортсмены с солидным отрывом от ближайших преследователей — представителей Грузии Анастасии Метелкиной и Луки Берулавы — лидировали после короткой. Ее они исполнили без ошибок, но смотрелись немного медленными и чуть скованными в плане экспрессии и артистизма. В произвольной заставил понервничать параллельный тройной тулуп, который партнер еле спас. Слегка подвел и каскад из тройных ойлеров — на первом прыжке судьи обнаружили недокрут в четверть. В остальном фигуристы прекрасно откатали нежную и воздушную программу, поставленную под композицию Ференца Листа. Итог — 209,84 балла
Серебряными призерами с 198,27 балла стали Анастасия Метелкина и Лука Берулава, наошибавшиеся в короткой программе. Фигуристы гарантировали себе участие в финале серии Гран-при — две недели назад они выиграли этап во Франции.
Бронзу взяли японцы Юна Нагаока и Сумитада Моригути (181,50). Турнир в Шэньчжэне стал для них первым стартом сезона — партнерша восстанавливалась после перелома ноги, полученного в августовском ДТП.
Через две недели Анастасия Мишина и Александр Галлямов должны выступить на этапе Гран-при в Финляндии. Тревожным сигналом выглядят планы местных властей о введении запрета на въезд российских спортсменов. Однако фигурист не так давно заверил журналистов, что «все по плану, все хорошо». На турнир в Хельсинки заявлены заклятые соперники Мишиной и Галлямова — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, которые уже успели, пусть и не с самыми убедительными прокатами, завоевать серебро на этапе во Франции. Конкуренцию им составят соотечественники Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков — классная молодая пара, которой немного не хватает стабильности и опыта выступления на международной арене.
Этап Гран-при в Шэньчжэне завершится 8 ноября. Закрывать соревновательную программу будут одиночники. После первого соревновательного дня россияне Евгений Семененко и Владислав Дикиджи занимают соответственно третье и четвертое места, их опережают японцы Као Миура и Сюн Сато. За попадание на пьедестал будет бороться и идущий пятым олимпийский чемпион Михаил Шайдоров, которому необходимо реабилитироваться за провальное выступление на этапе во Франции, где он стал лишь десятым.