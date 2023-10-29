Росавиация: протестующих вывели из аэропорта Махачкалы

Аэропорт Махачкалы «освобожден от несанкционированно проникших граждан», сообщила Росавиация. Из-за протестующих прием самолетов был приостановлен, предварительно, до 6 ноября.

Ворвавшихся на перрон людей вывели примерно в 22:20 по московскому времени, следует из сообщения Росавиации в Telegram. Аэропорт не принимает рейсы с 21:40 29 октября. Предварительно, ограничение продлится до 2:59 6 ноября.

Рейсы Red Wings из Нижневартовска и «Победы» из Москвы были направлены в Минеральные Воды и Владикавказ соответственно, самолеты благополучно приземлились. Были отложены рейсы из Махачкалы в Москву и Сургут.

Несколько тысяч человек собрались возле аэропорта вечером в воскресенье, 29 октября, незадолго до прилета авиарейса из Тель-Авива. Свой протест против прибытия на территорию Дагестана «беженцев» из Израиля участники акции выражали возгласами во славу Аллаха и в поддержку народа Палестины. Часть демонстрантов ворвалась в аэропорт. МИД Израиля призывал органы безопасности РФ защитить евреев в Дагестане.

О демонстрациях в поддержку палестинцев по всему миру — в материале «Ъ» «Война за кто кого».

Леонид Уварчев