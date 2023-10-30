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Коммерсантъ FM
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МВД установило 150 активных участников беспорядков в аэропорту Махачкалы

60 человек задержаны после беспорядков в аэропорту Дагестана

ГУ МВД России по СКФО установило 150 лиц, принимавших активное участие в беспорядках в воздушной гавани Махачкалы. Из них 60 человек задержаны до выяснения обстоятельств.

В результате беспорядков в аэропорту пострадали девять сотрудников полиции. Они получили различные телесные повреждения, двое из них находятся в больнице.

Сотрудники МВД по Республике Дагестан совместно с другими службами полностью пресекли противоправные действия. Сейчас международный аэропорт имени Амет-Хана Султана находится под полным контролем правоохранителей, сообщило «МВД Медиа».

Накануне несколько тысяч человек собрались возле аэропорта. Они выступали против приземления самолета из Тель-Авива. Часть протестующих ворвалась в аэропорт, парализовав его работу, из-за чего Росавиация была вынуждена закрыть аэропорт. Возобновить его работу планируют 31 октября. В результате массовых беспорядков пострадало 20 человек, двое из них в тяжелом состоянии.

Подробнее об инциденте — «Мы доверяем власти и надеемся на нее».

Александра Горошилова

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