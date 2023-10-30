Глава Дагестана раскритиковал протестующих в аэропорту Махачкалы

Глава Дагестана Сергей Меликов назвал грубым нарушением закона действия протестующих, ворвавшихся в аэропорт Махачкалы. Против действия демонстрантов выступили федеральный и региональный омбудсмены, муфтий Дагестана, Духовное управление мусульман РФ, Российский Еврейский конгресс и другие.

Сергей Меликов обратился к протестующим в Telegram. «Нет никакой смелости в том, чтобы толпой поджидать безоружных людей, которые ничего запретного не совершали. Нет решительности в том, чтобы прорываться на территорию аэропорта. Нет чести в том, чтобы ругать матом незнакомых людей, лезть в их карманы и пытаться проверить паспорт! Нет благих намерений в том, чтобы нападать на женщин с детьми, которые проходили лечение за границей»,— написал глава Дагестана.

Господин Меликов назвал действия протестующих ножом в спины тех, «кто отдал жизнь за безопасность Родины» в 1999 году в борьбе с терроризмом и сейчас — в боях с украинцами. По мнению главы республики, все дагестанцы сопереживают страданиям жертв «действий неправедных людей и политиков и молятся о мире в Палестине». Однако, по его мнению, произошедшее в аэропорту возмутительно и обязательно получит «соответствующую оценку правоохранительных органов».

Премьер Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов объявил круглосуточный режим работы для регионального правительства, а также мобилизацию сил всех ведомств. Он отметил, что Дагестан сопереживает палестинцам, но «нельзя распространять панические настроения», говорится в его заявлении в Telegram-канале правительства. «Испокон веков дагестанцы — это взвешенные и справедливые люди. Мы не допустим дестабилизации ситуации в республики»,— добавил он.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова считает, что события в Махачкале «очевидно направленны на разжигание межнациональной розни и могут привести к грубейшим нарушениям прав человека». По ее мнению, целью протестов стала «дестабилизация гражданского мира в России». Она в своем Telegram-канале призвала дагестанцев не поддаваться на провокации и следовать закону и призывам властям республики. Региональный омбудсмен Джамал Алиев призвал протестующих не позволять «подстрекателям управлять эмоциями». По его мнению, эти подстрекатели «толкают людей на неправомерные действия, пользуясь ситуацией». «Помните, от ваших действий могут пострадать ни в чем неповинные люди, то, что происходит сейчас — не поможет никому. Это может привести только к расколу внутри нашей многонациональной республики, дестабилизации, к внутреннему конфликту»,— написал господин Алиев в Telegram.

К протестующим обратились и религиозные деятели. Духовное управление мусульман призвало не поддаваться на призывы и действия, направленные на преследование людей по национальному и религиозному принципу. «Мы настоятельно призываем российских мусульман… не поддаваться на провокационные призывы, сохранять человечность и патриотические чувства к нашей единой родине — России»,— говорится в сообщении на сайте ДУМ. Президиум управления выразил готовность объяснить органам власти «отношение ислама к подобным эксцессам» и заявил о «необходимости интенсификации государственно-конфессионального взаимодействия, не дожидаясь обострения ситуации».

Муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев отметил, что действия протестующих не помогут никому. Он отметил, что «прилет самолетов из Израиля на дагестанскую землю надо останавливать другим путем». Он пообещал взять переговоры с ведомствами на этот счет на себя.

Главный раввин России Берл Лазар отметил в Telegram, что на Северном Кавказе он видел, как мусульмане и евреи помогают друг другу, реализуют совместные проекты. «Но события последних дней показывают, что этой традиционной дружбе приходится пройти испытание на прочность. И произошли эти события не случайно, им предшествовала оголтелая пропаганда экстремизма и террора в соцсетях»,— считает раввин. Он призвал «сохранить эту уникальную атмосферу взаимного уважения и поддержки, которая делает Россию местом, где хорошо жить».

Российский Еврейский конгресс назвал произошедшее на Северном Кавказе нетипичным и беспрецедентным для региона. «Такие события, безусловно, опасны, потому что угрожают межрелигиозному и межнациональному согласию, могут вызвать неконтролируемые трагические последствия»,— считают в РЕК. Организация поблагодарила жителей Дагестана, которые «прилагают все усилия для разрешения сложившейся ситуации».

Несколько тысяч человек собрались возле аэропорта вечером в воскресенье, 29 октября, незадолго до прилета авиарейса из Тель-Авива. Свой протест против прибытия на территорию Дагестана «беженцев» из Израиля участники акции выражали возгласами во славу Аллаха и в поддержку народа Палестины. Часть демонстрантов ворвалась в аэропорт. Из-за этого работа аэропорта была приостановлена, предварительно, до 6 ноября. Росавиация утверждает, что людей вывели из аэропорта, однако в соцсетях распространяют видео протестующих на взлетно-посадочной полосе.

О ситуации в Махачкале — в материале «Ъ» «"Мы доверяем власти и надеемся на нее"».

Леонид Уварчев