Полиция Польши опровергла информацию о двух стрелках в центре Кракова
Польская полиция идентифицировала личность стрелявшего на центральной площади Кракова — им оказался гражданин Польши. Об этом сообщила пресс-служба Малопольской полиции в соцсети X.
Кроме того, в пресс-релизе опровергли информацию о том, что у задержанного был сообщник. «Мы опровергаем сообщение полиции о смерти и поиски других виновников. Единственный известный преступник находится под стражей полиции»,— сообщила пресс-служба.
Стрельба на главной рыночной площади в Кракове началась около 15:00 по местному времени (17:00 мск). Пять человек погибли, десятки были ранены. В числе пострадавших — сотрудники полиции. По предварительной информации, стрелявший открыл огонь по прохожим, когда проезжал на машине по площади. «РИА Новости» со ссылкой на источники писали, что полиция задержала двоих нападавших.