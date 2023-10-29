После митинга в поддержку палестинцев в Карачаево-Черкесии задержаны 34 человека

Больше 30 человек доставили в отдел полиции в Карачаево-Черкесии за участие в несанкционированной акции в Черкесске. Накануне в регионе прошел стихийный митинг в поддержку Палестины. Об этом сообщило местное управление МВД.

«Незаконные действия собравшихся пресечены сотрудниками полиции. 34 нарушителя доставлены в отдел МВД России по Черкесску, где в отношении них составлены административные протоколы по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 20.2 КоАП РФ»,— говорится в сообщении МВД.

Задержанным вынесено предупреждение об административной и уголовной ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях.

По данным «РИА Новости», задержанные присутствовали на акции в поддержку Палестины, которая прошла накануне. По оценке полиции, акция собрала 80 человек.

Вчера, 28 октября, перед Домом правительства Карачаево-Черкесии прошел митинг, участники которого призвали не пускать в регион беженцев из Израиля и организовать сбор помощи для Палестины. Участники митинга говорили, что на акции присутствовало 500 человек.

Сегодня толпа парализовала работу махачкалинского аэропорта Уйташ в Дагестане из-за акции протеста против прибытия пассажиров рейсом из Израиля. Ранее произошел пожар в еврейском центре в Нальчике, Кабардино-Балкария. На стенах центра оставили антисемитскую надпись.

Анастасия Ларина