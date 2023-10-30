Аэропорт Махачкалы возобновил прием и отправку рейсов

Аэропорт Махачкалы Уйташ вернулся к полноценной работе после прошедших накануне массовых беспорядков, сообщила Росавиация. С 14:00 мск аэропорт начал принимать и отправлять рейсы.

«При этом рейсы авиакомпаний "Азимут" и Red Wings из Тель-Авива в Минеральные Воды и Махачкалу будут временно направляться в другие российские города»,— говорится в сообщении ведомства.

Согласно данным онлайн-табло, первым рейсом после возобновления работы аэропорта станет полет в «Домодедово» авиакомпании Nordstar. Вылет рейса намечен на 16:20.

О возобновлении полетов в Махачкалу и из нее объявила также авиакомпания «Аэрофлот». «Рейсы SU1056/1057 и SU1058/1059 за 30.10.2023 по маршруту Москва — Махачкала — Москва, а также все последующие рейсы будут выполнены в/из аэропорта столицы Дагестана»,— сообщили в пресс-службе перевозчика. Ранее авиакомпания планировала временно перенести все рейсы из аэропорта столицы Дагестана в грозненский аэропорт.

Как отмечал глава Дагестана Сергей Меликов, в международном терминале аэропорта нанесен «незначительный ущерб оборудованию», в терминале внутренних рейсов «сохранено все для стабильной работы» комплекса. При этом в самом махачкалинском аэропорте заявляют, что «во время ночных происшествий аэропорту был нанесен значительный ущерб, пострадали оборудование и объекты инфраструктуры».

Накануне несколько тысяч человек собрались возле аэропорта. Они выступали против приземления самолета из Тель-Авива. Часть протестующих ворвалась в аэропорт, парализовав его работу, из-за чего Росавиация была вынуждена закрыть аэропорт. Возобновить его работу планируют 31 октября. В результате массовых беспорядков пострадали 20 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

В Северокавказском управлении МВД России сообщили, что 150 активных участников массовых беспорядков в махачкалинском аэропорту уже установлены, 60 из них были задержаны. Уголовное дело, возбужденное по факту случившегося, будет расследоваться центральным аппаратом Следственного комитета РФ.

Подробнее об инциденте — «Мы доверяем власти и надеемся на нее».

Александр Кислов