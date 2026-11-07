«РИА Новости»: стрельбу в Кракове устроили два человека
Стрельбу на центральной площади в Кракове устроили два человека. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источник в местной полиции. Оба мужчины задержаны.
До этого было известно о задержании одного нападавшего. По данным Малопольской полиции, мужчину госпитализировали. «РИА Новости» писали, что полицейским пришлось вступить в перестрелку с одним из стрелявших. Помимо нападавшего мужчины, во время перестрелки были ранены несколько силовиков, сообщил собеседник агентства.
Польское радио сообщило, что один стрелявший мужчина был одет по военному образцу. При нем было несколько единиц оружия. Их изъяли полицейские.
Стрельба на рыночной площади в Кракове произошла около 15:00 по местному времени (17:00 мск). По предварительным данным, неизвестный мужчина из проезжавшей по площади машины открыл огонь по случайным прохожим. Полиция Кракова сообщила о двух пострадавших силовиках. Погибли пять человек, десятки людей пострадали.