«РИА Новости»: стрельбу в Кракове устроили два человека

До этого было известно о задержании одного нападавшего. По данным Малопольской полиции, мужчину госпитализировали. «РИА Новости» писали, что полицейским пришлось вступить в перестрелку с одним из стрелявших. Помимо нападавшего мужчины, во время перестрелки были ранены несколько силовиков, сообщил собеседник агентства.