На протесты во Франции вышли более 146 тысяч человек

Протесты и демонстрации во Франции начались 17 октября среди студентов и школьников. Демонстранты призывали к реформам в сфере образования. Позже к ним присоединились профсоюзы. Участники протестов выступали против высокой стоимости жизни и роста цен на топливо. Вскоре акции переросли в погромы — демонстранты поджигали автомобили и громили витрины магазинов.