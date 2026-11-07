На протесты во Франции вышли более 146 тысяч человек
Более 146 тыс. человек вышли на манифестации по всей Франции 7 ноября. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на министерство внутренних дел Франции. При этом, по данным профсоюзов молодежи, в протестах участвовали более 250 тыс. человек.
Межуниверситетская молодежная группа, в которую входят учащиеся средних школ и университетов USL, Union tudiante, Fage и Unef, сообщила, что в демонстрации в Париже участвуют более 75 тыс. человек. Префектура полиции столицы при этом заявила о 46 тыс. участников.
В Париже демонстранты шли от площади Республики до площади Нации. По данным BFMTV, участники манифестации начали нападать на силовиков. Между демонстрантами и полицейскими начались столкновения. Корреспондент ТАСС сообщил, что полиция применила слезоточивый газ для пресечения беспорядков.
Протесты и демонстрации во Франции начались 17 октября среди студентов и школьников. Демонстранты призывали к реформам в сфере образования. Позже к ним присоединились профсоюзы. Участники протестов выступали против высокой стоимости жизни и роста цен на топливо. Вскоре акции переросли в погромы — демонстранты поджигали автомобили и громили витрины магазинов.