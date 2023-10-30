РБК: в беспорядках в аэропорту Махачкалы приняли участие 1,2 тыс. человек

По оценке МВД Дагестана, участниками протестов в аэропорту Махачкалы 29 октября стали около 1,2 тыс. человек. Об сообщает РБК со ссылкой на источники в региональном управлении МВД и территориальном отделении полиции.

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По словам собеседника издания, примерно в 13:00 в дежурную часть Махачкалинского линейного управления МВД России на транспорте поступила информация от жительницы Москвы. Женщина обратила внимание, что в Telegram-каналах распространяются призывы к выдворению граждан Израиля из Дагестана, и попросила усилить меры безопасности.

«К 17 часам в аэропорт Махачкалы выехали 30 сотрудников уголовного розыска и патрульно-постовой службы. К 18:30 на привокзальной площади аэропорта было более 500 агрессивно настроенных граждан, позднее их количество увеличилось до 1,2 тыс.»,— рассказал источник РБК.

В 19:00, по словам собеседника, руководство республиканского МВД ввело план «Вулкан», который предполагает сбор личного состава, привлекаемого к пресечению массовых беспорядков в населенных пунктах. Руководство МВД приняло такое решение из-за большого скопления людей с палестинскими флагами в международном терминале аэропорта, уточняет источник РБК.

Сотни протестующих собрались в аэропорту Махачкалы вечером 20 октября, чтобы не допустить прибытия в страну граждан Израиля, летевших рейсом из Тель-Авива. Часть демонстрантов ворвалась сначала в терминал, а позже и на взлетную полосу аэропорта, где в этот момент стоял самолет. Силовые структуры сообщали ранее о 150 активных участниках беспорядков, 60 из которых были задержаны до выяснения обстоятельств. В ходе погромов пострадали более 20 человек, среди них девять сотрудников полиции.

Подробнее о произошедшем — в материале «Мы доверяем власти и надеемся на нее».