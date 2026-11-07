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Выпуск газеты №206«Ъ» Газета
Мир

Эрдоган пообещал Трампу и дальше помогать в урегулировании конфликта на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган созвонился с президентом США Дональдом Трампом. В разговоре с американским коллегой господин Эрдоган заявил о готовности и дальше участвовать в урегулировании конфликта на Украине.

Алексей Витвицкий / Коммерсантъ

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«Президент Эрдоган заявил, что надеется на положительные результаты активизации дипломатических усилий... (по урегулированию конфликта.— “Ъ”), что Турция продолжит вносить свой вклад в эти усилия и что расширение контактов как с Украиной, так и с Россией имеет важное значение»,— сообщила пресс-служба турецкого президента.
Переговоры России, США и Украины запланированы на 10-11 ноября в Абу-Даби. Стороны собираются обсуждать территориальные уступки, деэскалацию, гарантии послевоенной безопасности и гуманитарные операции. Во время звонка американскому президенту в конце октября Реджеп Тайип Эрдоган говорил о готовности выступить посредником в переговорах.