Эрдоган пообещал Трампу и дальше помогать в урегулировании конфликта на Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган созвонился с президентом США Дональдом Трампом. В разговоре с американским коллегой господин Эрдоган заявил о готовности и дальше участвовать в урегулировании конфликта на Украине.
«Президент Эрдоган заявил, что надеется на положительные результаты активизации дипломатических усилий... (по урегулированию конфликта.— “Ъ”), что Турция продолжит вносить свой вклад в эти усилия и что расширение контактов как с Украиной, так и с Россией имеет важное значение»,— сообщила пресс-служба турецкого президента.
Переговоры России, США и Украины запланированы на 10-11 ноября в Абу-Даби. Стороны собираются обсуждать территориальные уступки, деэскалацию, гарантии послевоенной безопасности и гуманитарные операции. Во время звонка американскому президенту в конце октября Реджеп Тайип Эрдоган говорил о готовности выступить посредником в переговорах.