Что происходит в Израиле. День 14-й. Главное

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что ночью нанесла удар по бойцу на территории Ливана, а также объектам ливанского движения «Хезболла» в ответ на запуски ракет по израильской территории. Также сообщается о нанесении более сотни ударов по оперативным целям «Хамаса» за ночь, а также уничтожении бойца военно-морских сил палестинского движения.
Власти США оказали влияние на планы Израиля по проведению наземной операции в секторе Газа, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. В частности, по их словам, Вашингтон хотел бы ограничить потери среди 2 млн мирных жителей сектора Газа.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил линию фронта, где встретился с военнослужащими элитной пехотной бригады Голани на границе с сектором Газа. Он заявил, что Израиль «нанесет мощный удар по врагам».
Потери и эвакуация
Израиль: погибло более 1,4 тыс. человек, пострадали более 4,5 тыс.
Сектор Газа: погибло более 3,7 тыс. человек, пострадали более 12,5 тыс.
Православная Церковь Святого Порфирия в секторе Газа попала под обстрел. МИД Палестины сообщил, что два человека погибли, еще десятки получили ранения.
Мировая реакция
Президент США Джо Байден выступил с обращением к нации и заявил, что запросит у Конгресса деньги на помощь Украине, Израилю и Тайваню. СМИ писали, что речь может идти о $100 млрд, из которых 60 пойдет Украине, а остальное — Израилю с Тайванем.
Министр обороны США Ллойд Остин поговорил с представителями Катара, Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии. Министр заверил, что США стремятся предотвратить эскалацию палестино-израильского конфликта.
Министр обороны Германии Борис Писториус убежден, что ответственность за взрыв в больнице в секторе Газа лежит не на Израиле.