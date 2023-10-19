обновлено 12:02
Что происходит в Израиле. День 13-й. Главное
Ход боевых действий
- Власти США предупредили руководство Израиля о том, что действия еврейского государства могут привести к втягиванию в военный конфликт шиитского ливанского движения «Хезболла», сообщила газета Times of Israel.
- Бывший министр обороны Израиля Бени Ганц, недавно вошедший в новое коалиционное правительство страны, прогнозирует, что на войну с «Хамасом» уйдут «месяцы».
Потери и эвакуация
- В секторе Газа погибло около 3,2 тыс. человек. Ранено более 11 тыс.
- Число пострадавших граждан Израиля превысило 4,5 тыс., сообщила газета Times of Israel. Погибло более 1,4 тыс.
- Число жителей Израиля, покинувших свои дома, достигло 300 тыс., сообщила газета Jerusalem Post со ссылкой на Израильский институт демократии.
Мировая реакция
- Комитет Госдумы по международным делам внес в нижнюю палату парламента проект обращения к ООН и парламентам стран мира с призывом не допустить эскалацию конфликта на Ближнем Востоке и осуждением нарушения гуманитарного права в ходе боевых действий.
- Премьер-министр Великобритании Риши Сунак прилетел в Израиль. У него в планах встречи с военным и политическим руководством страны.
- Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает серьезным риск расширения конфликта между Израилем и палестинским движением «Хамас». По его мнению, «попытки все свалить на Иран» являются провокационными.
- Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что в худшем случае война может перерасти в глобальную.
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в стране трехдневный траур по погибшим при ударе по больнице в городе Газа.