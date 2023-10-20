Число погибших в Израиле россиян увеличилось до 20

В результате боевых действий между израильской армией и палестинским движением «Хамас» погибли 20 россиян, которые также имели гражданство Израиля. Об этом сообщил посол России в Израиле Анатолий Викторов. Накануне было известно о 19 погибших.

«Пропали без вести: мы имеем подтвержденные данные о семи гражданах России»,— сказал господин Викторов «Известиям». В заложниках у «Хамаса» в секторе Газа, по данным российского посольства, находятся двое граждан России. «Предполагаем, что их может быть больше по всем категориям, которые озвучил, потому что не все данные имеются даже у израильской стороны»,— отметил посол.

На сегодняшний день в посольство РФ в Тель-Авиве обратились более 6 тыс. россиян. Около 300 человек попросили включить их в списки возможной эвакуации из Израиля, а также оставили запросы о гуманитарной помощи.

Боевые действия между Израилем и «Хамасом» продолжаются с 7 октября. По последним данным, в секторе Газа погибли более 4,1 тыс. человек, в Израиле — больше 1,4 тыс.

Подробнее о развитии конфликта — в материале «Газа близко, Газа далеко».

Лусине Баласян