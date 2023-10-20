Глава Минобороны ФРГ считает Израиль непричастным ко взрыву в больнице в Газе

Министр обороны Германии Борис Писториус убежден, что ответственность за взрыв в больнице в секторе Газе лежит не на Израиле. Господин Писториус возложил вину на палестинское движение «Хамас». Он считает, что, «вне всякого сомнения, это была неправильно направленная ракета, которая привела к этим трагическим жертвам».

По словам министра, считать виноватым Израиль было бы «совершенно за гранью воображения» и не имеет никакого смысла. «Все говорит о том, что это были не израильтяне. Какую выгоду должны получить израильтяне от нападения на гражданскую больницу?... Израиль не является террористическим государством. "Хамас" — это террористическая организация»,— сказал Борис Писториус в интервью телеканалу ZDF (цитата по ТАСС).

С 7 октября продолжается война между Израилем и палестинским движением «Хамас». 17 октября был нанесен ракетный удар по больнице Аль-Ахли в Газе. Минздрав Палестины сообщал о 471 жертвах, власти страны возложили вину на израильских военных. Израиль заявил о причастности к удару группировки «Исламский джихад». О невиновности Израиля также заявил президент США Джо Байден. Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал установить обстоятельства ЧП.

О реакции на военный конфликт — в материале «Ъ» «Война с войной».

Лаура Кеффер