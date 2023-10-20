Bloomberg: США и ЕС призвали Израиль отложить операцию в секторе Газа

Власти США и стран Евросоюза призвали Израиль отложить наземную операцию в секторе Газа, чтобы выиграть время для переговоров с палестинским движением «Хамас» об освобождении заложников. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам источников, переговоры с «Хамасом» «могут провалиться», однако есть шанс, что боевики освободят «как минимум несколько гражданских лиц». Как пишет Bloomberg, под давлением западных союзников Израиль согласился отложить масштабное наступление на сектор Газа.

Сегодня, 20 октября, представитель боевого крыла «Хамаса» в секторе Газа Абу Убайда сообщил об освобождении двух граждан США, находившихся в заложниках. Он объяснил это решение «гуманитарными соображениями». По данным Reuters, их освободили при посредничестве Катара.

«Хамас» сообщал, что всего в заложниках у боевиков свыше 200 израильтян и несколько десятков иностранцев. Как минимум двое из них, по данным российского посольства, граждане России. Одно из главных условий для переговоров об освобождении заложников, утверждали представители «Хамаса»,— отказ Израиля от проведения наземной операции.

Накануне министр обороны Израиля Йоав Галант сказал военным, что в скором времени будет отдан приказ о начале наземной операции армии страны в секторе Газа. Сегодня израильский посол в России Александр Бен Цви заявил, что решение о начале наступления принято.

Подробнее о развитии конфликта — в материале «Газа близко, Газа далеко».

Лусине Баласян