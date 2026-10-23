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Выпуск газеты №197«Ъ» Газета
ФинансыФондовый рынок

Курс доллара. Прогноз на 26–30 октября

Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль

Минувшую неделю доллар США завершил сильнейшим за шесть месяцев ослаблением позиций на российском валютном рынке. В пятницу внебиржевой курс американской валюты опускался до отметки 80,19 руб./$, минимума с 5 августа. По итогам торгов он остановился на отметке 80,64 руб./$, потеряв за неделю 2,43 руб. Обновлению многомесячного минимума способствовало улучшение геополитического фона, в связи с активными переговорами между США и Россией в том числе по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Дополнительную поддержку рублю оказывают повышение цен на нефть выше $117 за баррель, а также высокое предложения иностранной валюты со стороны экспортеров.

Банки Прогноз курса доллара (руб./$)
Банк Русский Стандарт 80.00-82.00
УК Первая 79.00-82.00
ПСБ 79.00-84.00
Банк Зенит 80.00
Консенсус-прогноз * 80.75

* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков

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Банк Зенит
ПСБ
УК Первая
Банк Русский Стандарт
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Владимир Евстифеев

Владимир Евстифеев,
руководитель аналитического управления

Геополитика подпитывает надежды на возможное урегулирование украинского вопроса

Увеличение притока валюты в РФ в результате высоких цен на нефть в предыдущие месяцы переместило диапазон курса доллара в границу 77-82 руб. Приближение налогового периода и значительные выплаты по сырьевым налогам (около 1 трлн руб.) могут оказать дальнейшую поддержку рублю. Геополитика пока также подпитывает надежды на возможное урегулирование украинского вопроса. Рост цен на нефть может продолжиться к максимумам текущего года. Итоги октябрьского заседания Банка России можно также назвать благоприятными для рубля, поскольку ожидания по средней ключевой ставке на 2027-2028 годы были повышены на 1-2 процентных пункта.

Богдан Зварич

Богдан Зварич,
управляющий по анализу банковского и финансового рынков

Повышенное предложение иностранной валюты со стороны экспортеров

На следующей неделе вероятен дальнейший этап укрепления рубля, с возможностью формирования новых локальных максимумов в первой половине недели. Основным фактором поддержки курса выступает повышенное предложение иностранной валюты со стороны экспортеров в рамках подготовки к ключевой дате налоговых выплат 28 октября. Во второй половине недели эффект этой поддержки может ослабнуть. В частности, курс юаня в первой половине недели способен снизиться до нижней границы диапазона 11,8–12,3 рубля, после чего не исключен возврат котировок к средним значениям указанного коридора.

Наталья Ващелюк

Наталья Ващелюк,
старший аналитик

Основные налоговые выплаты пройдут 28 октября

Активное укрепление рубля, происходившее в течение прошедшей недели, вероятнее всего, является следствием длительного периода высоких цен на нефть, подготовки к октябрьским налоговым выплатам, улучшения восприятия геополитического контекста. Итоги заседания Банка России 23 октября почти не повлияли на валютный рынок. ЦБ РФ ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 14%, оставил нейтральный (ненаправленный) сигнал, несущественно ужесточил риторику, ожидаемо повысил прогнозы по ключевой ставке на 2027-2028 годы. Более важными факторами для валютного рынка остаются позитивная конъюнктура нефтяного рынка, продажи валюты экспортерами, динамика импорта и оттока капитала, операции Минфина в рамках бюджетного правила. Основные налоговые выплаты пройдут 28 октября, после чего динамика валютного курса может скорректироваться в ожидании данных от Минфина об объеме покупок иностранной валюты в следующем месяце. Укрепление рубля может приостановиться в середине предстоящей недели, а курс доллара может находиться в диапазоне 79-82 руб./$, юаня – 11,8-12,3 руб./CNY, евро – 89-92 руб./€.

Максим Тимошенко

Максим Тимошенко,
директор департамента операций на финансовых рынках

Близость пика налоговых выплат может стать драйвером роста

Российский рубль продолжает тренд на укрепление позиций на Московской бирже. В пользу национальной валюты – денежно-кредитная политика регулятора, а также высокие нефтяные цены. Оптимизма рынку способна добавить и активизация переговоров по урегулированию украинского конфликта. Близость очередного пика налоговых выплат в конце месяца также может стать драйвером роста национальной валюты в связи с ростом предложения иностранной валюты на рынке. Тем временем в фокусе для американского доллара – свежая статистика по рынку труда США, который демонстрирует признаки устойчивости. Так, по данным министерства труда, число первичных заявок на получение пособия по безработице снизилось трехмесячного минимума.

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