Ракеточный подъем
Инвестиции в развитие падела в России превысили 20 млрд рублей
В пятницу, 23 октября, в рамках форума «Россия — спортивная держава», который проходит в Красноярске, прошла сессия на тему «По ту сторону сетки: аудитория, экономика и будущее ракеточных видов спорта». Ее участники отметили бурный рост падела в России. За три года количество падел-кортов в стране увеличилось в 27 раз, а общий объем инвестиций в открытие клубов превысил 20,7 млрд руб.
Одним из наиболее активно растущих видов спорта в России является падел. Об этом рассказали участники сессии «По ту сторону сетки: аудитория, экономика и будущее ракеточных видов спорта», которая состоялась в пятницу в рамках форума «Россия — спортивная держава». Участие в сессии приняли в том числе: генеральный директор Федерации падела России Алексей Сорокин, заместитель директора по маркетингу, PR и социальным проектам Fonbet Валерия Купина, бронзовый призер Олимпийских игр, основатель детской школы большого тенниса Надежда Петрова.
Главной темой обсуждения сессии стало развитие падела — одного из самых быстрорастущих спортивных направлений в России.
По данным исследования Court Masters, проведенного при поддержке Федерации падела России и FitnessData, количество действующих кортов в России выросло с 55 в конце 2023 года до 1539 к началу октября 2026 года.
Только в текущем году объем инвестиций в открытие клубов, с учетом запланированных до конца года проектов, оценивается в 10,3 млрд руб. против 7 млрд руб. в 2025-м. За три последних года общий объем инвестиций в открытие клубов превысил 20,7 млрд руб. Однако стремительное развитие инфраструктуры ставит перед индустрией новые задачи: как обеспечить стабильный спрос, сделать занятия доступными для массовой аудитории и превратить интерес к ракеточным видам спорта в устойчивый бизнес.
«В падел сегодня играют около 40 млн человек в 191 стране. Это устойчивый вид спорта с большим количеством поклонников. Но вслед за ростом инфраструктуры должна идти постоянная работа: нужны любительские и профессиональные турниры, новые кумиры, за которыми будут следовать игроки. Эту работу должны вести клубы, федерация и международные организации»,— отметил генеральный директор Федерации падела России Алексей Сорокин.
Стремительный рост предложения уже отражается на экономике клубов: средняя загрузка площадок снизилась с 65% в 2025 году до 57% в 2026-м. Стоимость аренды также существенно различается в зависимости от региона: в Москве час игры обходится в среднем в 4,2 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — в 3,3 тыс. руб., а в городах с населением менее 1 млн человек — примерно в 2,1 тыс. руб.
Потенциал дальнейшего развития значительный. Согласно исследованию ВЦИОМа, 61% россиян проявляет интерес к паделу, 67% готовы предложить своим детям занятия этим видом спорта.
Главным ограничением для потенциальных игроков остается недостаточное количество доступных площадок. Перед индустрией стоит двойная задача — развивать инфраструктуру в регионах и одновременно формировать устойчивую аудиторию клубов.
Важную роль в этом процессе играют партнерства спортивных федераций и бизнеса. С 2024 года Fonbet сотрудничает с Федерацией падела России, поддерживая профессиональные соревнования, национальную сборную и социальные инициативы. Уже в декабре того же года при поддержке компании состоялся первый в истории чемпионат России по паделу, в котором приняли участие 30 мужских и 16 женских пар. С апреля 2025 года Fonbet является генеральным спонсором национальной сборной.
«Мы поддерживаем Федерацию падела России практически с самого начала официального развития этого вида спорта в стране. За это время вырос уровень игроков: сейчас на турнирах разыгрываются сложные комбинации и стратегии, все ближе к практике профессионалов из Испании, Аргентины и других стран. При этом важно развивать все направления вместе: массовый спорт не может развиваться без профессионального, как и профессиональный — без массового»,— рассказала заместитель директора по маркетингу, PR и социальным проектам Fonbet Валерия Купина.
Одним из направлений совместной работы стал совместный проект благотворительной программы «ДоброFON» и Федерации падела России «Корт добра». Он помогает вовлекать подопечных благотворительных организаций в занятия спортом. С начала сотрудничества Fonbet и Федерация падела России провели более десяти таких мероприятий, включая мастер-классы для детей. К тренировкам присоединялись известные спортсмены и артисты — Алексей Ягудин, Владислав Каменев, L’One и другие. В июне 2026 года партнеры подписали новое соглашение о развитии программы «Корт добра», предусматривающее расширение социальных инициатив.
Параллельно с массовым направлением развивается и профессиональный падел. С 20 по 25 октября в «Лужниках» проходит третий Международный турнир «Москва 2026», спонсором которого выступает Fonbet.
Сильнейшие российские и зарубежные спортсмены соревнуются в мужском и женском парных разрядах, а общий призовой фонд составляет €100 тыс. Впервые центральный корт турнира разместился во Дворце Ирины Винер. Такие соревнования повышают зрелищность падела, привлекают новую аудиторию и помогают сделать российских спортсменов более узнаваемыми.
В то же время перед ракеточными видами спорта стоит задача подготовки нового поколения игроков. Бронзовый призер Олимпийских игр, победительница 24 турниров Женской теннисной ассоциации (WTA), основатель детской школы большого тенниса Надежда Петрова отметила, что теннис переживает новый этап популярности, во многом благодаря успехам российских спортсменов. «Я помню, как успехи наших теннисистов приводили в этот спорт тысячи детей. Сегодня мы можем повторить этот результат. Но теперь болельщикам интересны не только достижения: им важен сам спортсмен — его характер, жизнь, тренировки и эмоции. Нужно больше рассказывать о наших героях и молодых талантах, показывать их за пределами корта и создавать новые медиапроекты»,— сказала госпожа Петрова.
Рост интереса наблюдается и в других ракеточных дисциплинах.
Так, сквош в 2026 году отмечает 30-летие развития в России. Символично, что первые корты для него появились именно в Красноярске в 1996 году. Сегодня в стране насчитывается более 250 кортов, действуют 40 аккредитованных региональных федераций, а число занимающихся превышает 15 тыс. человек. Дополнительный импульс развитию сквоша может придать его дебют в программе Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе.
Настольный теннис, в свою очередь, укрепляет позиции массового спорта: по данным профильной федерации, в России действуют 80 региональных федераций и проводится более 260 соревнований. Важными направлениями для ракеточных видов спорта остаются школьные лиги, доступные секции и создание условий для занятий за пределами крупнейших городов.