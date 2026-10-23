Ракеточный подъем

В то же время перед ракеточными видами спорта стоит задача подготовки нового поколения игроков. Бронзовый призер Олимпийских игр, победительница 24 турниров Женской теннисной ассоциации (WTA), основатель детской школы большого тенниса Надежда Петрова отметила, что теннис переживает новый этап популярности, во многом благодаря успехам российских спортсменов. «Я помню, как успехи наших теннисистов приводили в этот спорт тысячи детей. Сегодня мы можем повторить этот результат. Но теперь болельщикам интересны не только достижения: им важен сам спортсмен — его характер, жизнь, тренировки и эмоции. Нужно больше рассказывать о наших героях и молодых талантах, показывать их за пределами корта и создавать новые медиапроекты»,— сказала госпожа Петрова.