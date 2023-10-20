Нетаньяху: Израиль нанесет мощный удар по врагам

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил линию фронта, где встретился с военнослужащими элитной пехотной бригады Голани на границе с сектором Газа. Он заявил, что Израиль «нанесет мощный удар по врагам». Его цитирует издание The Times of Israel.

«Мы приложим все силы, чтобы победить. Весь Израиль поддерживает вас, и мы собираемся нанести мощный удар по нашим врагам, чтобы добиться победы»,— сказал израильский премьер, общаясь с группой военнослужащих.

По данным издания, за последние несколько дней израильские чиновники нанесли серию визитов солдатам Армии обороны Израиля, дислоцированным вблизи сектора Газа. После визита Биньямина Нетаньяху ЦАХАЛ объявил об эвакуации жителей северного города Кирьят-Шмона.

Официальный представитель ЦАХАЛа Ричард Хехт говорил, что приказ о начале наземной операции израильской армии в секторе Газа будет отдан «в скором времени». По данным источников Bloomberg, на план Израиля по наземной операции в Газе повлияли США.

Война Израиля с «Хамасом» продолжается с 7 октября. Израиль сообщал о 1,4 тыс. погибших, Палестина оценивает число жертв в 3,7 тыс. человек.

О развитии ситуации читайте в материале «Ъ» «Война с войной».

Анастасия Ларина