Глава Пентагона обсудил войну в Израиле с Катаром, ОАЭ и Саудовской Аравией

Министр обороны США Ллойд Остин поговорил с представителями Катара, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Саудовской Аравии. Министр заверил, что США стремятся предотвратить эскалацию палестино-израильского конфликта. Об этом сообщается на сайте Пентагона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ллойд Остин

Фото: Cliff Owen / AP Ллойд Остин

Фото: Cliff Owen / AP

Ллойд Остин поговорил с первым заместителем премьер-министра и министром обороны Саудовской Аравии Халидом бен Сальманом Аль Саудом, эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, а также президентом ОАЭ Мухаммедом бен Зайдом Аль Нахайяном.

На сайте Пентагона говорится, что во время всех этих разговоров были «консультации по ситуации на Ближнем Востоке». Отмечается, что Ллойд Остин «подчеркнул приверженность США поддержке обороны своих партнеров в регионе и предотвращению эскалации конфликта».

15 октября советник Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан говорил, что США провели переговоры с Ираном, Катаром и Пекином с целью не допустить эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Госсекретарь США Энтони Блинкен провел турне по странам Ближнего Востока для урегулирования военного конфликта Израиля и «Хамаса».

Анонимный источник Bloomberg говорил, что США попросили Катар предупредить «Хезболлу», чтобы она не открывала второй фронт войне на севере Израиля.

Военный конфликт Израиля с «Хамасом» начался 7 октября. С израильской стороны погибли 1,4 тыс. человек, со стороны Палестины — 3,7 тыс. человек.

О планах Израиля начать наземную операцию в Газе читайте в материале «Газа близко, Газа далеко».

Анастасия Ларина