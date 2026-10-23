В Signal нашли ошибку, позволяющую подслушивать после завершения звонка
В мессенджере Signal обнаружили ошибку, которая может помешать корректно завершить звонок, из-за чего запись аудио продолжается. Об этом сообщило издание Register.
Ошибка получила индекс CVE-2026-113380. По 10-балльной шкале CVSS, которая используется для оценки уязвимостей в информационной безопасности, ошибка получила оценку 9,3. Уязвимость выявили во всех версиях RingRTC (собственной библиотеки вызовов Signal) до 2.72.0.
Как пишет Register, уязвимость несложно использовать для атаки. При этом ошибки нет в каталоге Агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры (CISA), где собраны похожие уязвимости, которые уже применяли в реальных атаках. Register отмечает, что в обновлении RingRTC 2.72.0 уязвимость исправили.