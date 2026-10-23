Защитник «Автомобилиста» Карпухин сделал хет-трик в матче КХЛ

Прежде в нынешнем сезоне КХЛ защитники не забрасывали три шайбы. Кроме Карпухина у «Автомобилиста» отличились Анатолий Голышев и Джесси Блэкер. Единственная шайба ЦСКА на счету Дмитрия Бучельникова.