Защитник «Автомобилиста» Карпухин сделал хет-трик в матче КХЛ
Екатеринбургский «Автомобилист» на своем льду со счетом 5:1 обыграл московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата FONBET Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Защитник хозяев Илья Карпухин набрал четыре очка — забросил три шайбы и отметился результативной передачей.
Прежде в нынешнем сезоне КХЛ защитники не забрасывали три шайбы. Кроме Карпухина у «Автомобилиста» отличились Анатолий Голышев и Джесси Блэкер. Единственная шайба ЦСКА на счету Дмитрия Бучельникова.
ЦСКА после 12-матчевой победной серии потерпел второе поражение подряд, но по-прежнему возглавляет турнирную таблицу Западной конференции. У армейцев 26 очков в 18 матчах. «Автомобилист» идет седьмым на Востоке с 18 очками в 18 встречах.