Полиция установила личность устроившего стрельбу в пригороде Парижа
Правоохранительные органы установили личность мужчины, устроившего стрельбу в двух коммунах под Парижем. Как сообщает BFMTV, стрелок — 39-летний Кевин Т., уроженец коммуны Сен-Сир-л`Эколь, проживающий сейчас в городе Плезир. Он имеет несколько судимостей.
Расследование инцидента со стрельбой в коммунах Трапп и Ла-Верьер ведет Национальная антитеррористическая прокуратура Франции. Она квалифицирует случившееся как «умышленное убийство и покушение на убийство, совершенное с террористическими целями». При обыске в доме стрелка было найдено множество газовых баллонов, соединенных в цепь. Об изъятии других возможных улик, включая цифровые носители, пока не сообщается в интересах следствия.
Стрелок передвигался на автомобиле, открывая огонь из автоматического оружия по пути следования из Траппа в Ла-Верьер. В Траппе погиб 26-летний мужчина, еще один человек получил ранение. В Ла-Верьер под обстрел попали детская площадка, медицинский кабинет и прохожие. 12-летняя девочка, в которую попали восемь пуль, сейчас находится в больнице в критическом состоянии. Ранены еще несколько человек.