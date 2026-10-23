Полиция установила личность устроившего стрельбу в пригороде Парижа

Расследование инцидента со стрельбой в коммунах Трапп и Ла-Верьер ведет Национальная антитеррористическая прокуратура Франции. Она квалифицирует случившееся как «умышленное убийство и покушение на убийство, совершенное с террористическими целями». При обыске в доме стрелка было найдено множество газовых баллонов, соединенных в цепь. Об изъятии других возможных улик, включая цифровые носители, пока не сообщается в интересах следствия.