Bloomberg: США повлияли на план Израиля по наземной операции в Газе
Власти США оказали влияние на планы Израиля по проведению наземной операции в секторе Газа, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Агентство отмечает, что в первые дни после нападения «Хамаса» израильские военные говорили, что нанесут «скоординированные удары с воздуха, моря и земли» для уничтожения палестинского движения в секторе Газа. Но к середине этой недели представители армии Израиля стали говорить, что наземное наступление «может отличаться» от ожиданий — в частности, «начаться позже и продлиться дольше, разворачиваясь самым неожиданным образом».
В промежутках между этими заявлениями Израиль посетили госсекретарь США Энтони Блинкен, глава Пентагона Ллойд Остин, а также президент США Джо Байден. Трое неназванных высокопоставленных израильских чиновников заявили Bloomberg, что роль и влияние США в войне Израиля против «Хамаса» «глубже и интенсивнее, чем любое влияние Вашингтона в прошлом».
Утверждается, что власти США разделяют цель Израиля по уничтожению военной инфраструктуры «Хамаса» в секторе Газа. Как отмечает агентство, это возможно только при наземном вторжении, поскольку палестинская группировка «потратила десятилетия на строительство сети туннелей и других огневых точек». Однако влияние США «определяет способ проведения атаки» и ее сроки, уточнили собеседники Bloomberg. В частности, по их словам, Вашингтон хотел бы ограничить потери среди 2 млн мирных жителей сектора Газа.
Война Израиля с «Хамасом» продолжается с 7 октября. Израиль сообщал о 1,4 тыс. погибших, палестинская сторона оценивает число жертв в 3,7 тыс. человек. По данным The Times of Israel, США предупредили Израиль о риске также разжечь войну с «Хезболлой». Вчера, 19 октября, глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявил о скором начале наземной операции в Газе.
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