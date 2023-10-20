Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Посол Израиля: решение о наземной операции в секторе Газа принято

Израильский посол в России Александр Бен Цви сообщил ТАСС, что Израиль принял решение о начале проведения наземной операции в секторе Газа. Он пояснил, что без наземной операции невозможно уничтожить «Хамас».

«Я бы сказал, что решение принято. Решение связано с выполнением наших задач, о которых мы уже говорили. Это разрушение всех террористических структур "Хамаса" и освобождение заложников. Без использования, в том числе, наземной операции, это невозможно сделать»,— сказал израильский дипломат.

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил линию фронта и заявил, что Израиль «нанесет мощный удар по врагам». Накануне министр обороны Израиля Йоав Галант передал, что в скором времени будет отдан приказ о начале наземной операции армии страны (ЦАХАЛ) в секторе Газа. Также источники Bloomberg, сообщали, что на план Израиля по наземной операции в Газе повлияли США.

Что происходит в Израиле. День 14-й. Главное и карта

Читать далее

Израиль анонсировал наземную операцию с самого начала палестино-израильского конфликта, однако наступление несколько раз откладывалось. Причинами может служить давление, в том числе со стороны США, касающееся требования минимизировать потери среди гражданского населения сектора, а также подготовка к возможной масштабной атаке по Израилю ливанского движения «Хезболла» с севера.

Подробнее про израильскую наземную операцию — в материале «Газа близко, Газа далеко».

Александра Горошилова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...