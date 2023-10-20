Посол Израиля: решение о наземной операции в секторе Газа принято

Израильский посол в России Александр Бен Цви сообщил ТАСС, что Израиль принял решение о начале проведения наземной операции в секторе Газа. Он пояснил, что без наземной операции невозможно уничтожить «Хамас».

«Я бы сказал, что решение принято. Решение связано с выполнением наших задач, о которых мы уже говорили. Это разрушение всех террористических структур "Хамаса" и освобождение заложников. Без использования, в том числе, наземной операции, это невозможно сделать»,— сказал израильский дипломат.

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил линию фронта и заявил, что Израиль «нанесет мощный удар по врагам». Накануне министр обороны Израиля Йоав Галант передал, что в скором времени будет отдан приказ о начале наземной операции армии страны (ЦАХАЛ) в секторе Газа. Также источники Bloomberg, сообщали, что на план Израиля по наземной операции в Газе повлияли США.

Израиль анонсировал наземную операцию с самого начала палестино-израильского конфликта, однако наступление несколько раз откладывалось. Причинами может служить давление, в том числе со стороны США, касающееся требования минимизировать потери среди гражданского населения сектора, а также подготовка к возможной масштабной атаке по Израилю ливанского движения «Хезболла» с севера.

Подробнее про израильскую наземную операцию — в материале «Газа близко, Газа далеко».

Александра Горошилова