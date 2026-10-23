Главный тренер «Баварии» Компани потерял сознание на тренировке
Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани потерял сознание во время тренировки. Об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба.
40-летний бельгийский специалист «проходит тщательное обследование в больнице и останется под медицинским наблюдением», сообщается в релизе. Тренировки и матчи «Баварии» «до дальнейшего уведомления» будут контролировать сотрудники штаба. Немецкое отделение телеканала Sky Sports сообщило, что состояние Компани стабильное.
Венсан Компани возглавил «Баварию» в 2024 году. Под его руководством команда по два раза выигрывала чемпионат и Суперкубок Германии, один раз завоевала кубок страны.