Число погибших от удара по православной церкви в секторе Газа выросло до 18

Число погибших после удара по зданию греческой православной церкви Святого Порфирия в секторе Газа возросло до 18, сообщил архиепископ Иерусалимской православной церкви Тивериадский Алексий телеканалу Skai. По данным телеканала, убежища в этой церкви искали не менее 500 человек.

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Палестинская сторона обвиняла в ударе Израиль. Армия Израиля сообщала, что проверяет данные об инциденте.

Церковь попала под обстрел сегодня ночью. Изначально палестинский МИД сообщал о двух погибших — девочке и женщине. Точное количество раненых неизвестно. По словам архиепископа Алексия, под завалами после удара находились «десятки человек».

Сегодня, 20 августа, израильский посол в России Александр Бен Цви сообщил, что Израиль принял решение о начале проведения наземной операции в секторе Газа, поскольку без нее уничтожить боевиков «Хамаса» «невозможно». Война Израиля с «Хамасом» продолжается с 7 октября. Израиль сообщал о 1,4 тыс. погибших, Палестина оценивает число жертв в 3,7 тыс. человек.

Подробнее про возможность наземной операции Израиля в секторе Газа — в материале «Газа близко, Газа далеко».

Полина Мотызлевская