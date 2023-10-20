Байден запросил у Конгресса США $61,3 млрд для помощи Украине

В Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден запросил у американского Конгресса $106 млрд на помощь Украине и Израилю, а также на укрепление оборонно-промышленного комплекса. Украине из этих средств предлагается предоставить $61,3 млрд. Как пояснил в ходе своего брифинга помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, тема президентского запроса — срочная, потому что ранее выделенные средства на помощь Украине «уже почти закончились».

Соответствующий проект поправок к оборонному бюджету уже направлен на согласование временному спикеру Палаты представителей США республиканцу Патрику Макгенри.

Согласно документу, из выделенной на помощь Украине суммы $30 млрд должны пойти на поставки вооружений Киеву и пополнение собственных запасов, $14,4 млрд — на обеспечение разведывательной и оборонной поддержки украинской армии, $16,3 млрд — на оказание гуманитарной помощи украинцам, $481 млн — на поддержку украинцев, приезжающих в США и получающих там убежище. Также дополнительное финансирование будет выделено на обучение украинских военных за границей, программы подготовки украинских военных медиков, а также на реагирование на возможные ядерные инцидента в зоне конфликта (на эти цели планируется направить порядка $150 млн).

На помощь Израилю предлагается выделить $14,3 млрд. Из этих средств $10,6 млрд предполагается выделить по линии Пентагона на поставки помощи в сфере ПВО, пополнение собственных запасов вооружений и обеспечение индустриальной базы, $3,7 млрд Белый дом предложил выделить по линии Госдепа. При этом в пакет входит как финансирование «дипломатических усилий», так и «оборонная помощь».

Накануне господин Байден выступил с обращением к нации, посвященным ситуации на Украине и палестино-израильскому конфликту. По его словам, «для национальной безопасности Америки жизненно важно» добиться, чтобы Израиль и Украина одержали победу.

Александр Кислов