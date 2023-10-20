Министр обороны Израиля выделил три этапа войны с «Хамасом»

Министр обороны Израиля Йоав Галант во время заседания Кнессета по иностранным делам и обороне в Тель-Авиве рассказал о трех фазах конфликта с группировкой «Хамас». Об этом сообщает The Times of Israel.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ronen Zvulun , Reuters Фото: Ronen Zvulun , Reuters

По словам министра, целью армии Израиля (ЦАХАЛ) является полная ликвидация группировки «Хамас». Он подчеркнул, что страна находится на первом этапе войны, который предусматривает массированные авиаудары и затем наземные маневры «с целью уничтожить боевиков и нанести ущерб инфраструктуре, что позволит победить и ликвидировать "Хамас"».

На втором этапе обстрелы и наземные операции продолжатся, хоть и не столь интенсивно, отметил министр. Он сообщил, что войска будут работать над «ликвидацией очагов сопротивления».

Заключительным, третьим этапом Йоав Галант назвал «создание нового режима безопасности в секторе Газа, снятие ответственности с Израиля за повседневную жизнь в анклаве и создание новой безопасной жизни для граждан Израиля и всего мира».

Израиль планирует начать наземную военную операцию с первого дня войны с сектором Газа, однако наступление несколько раз откладывалось. Сегодня израильский посол в России заявил, что решение по наступлению принято.

Подробнее об израильской наземной операции — в материале «Войну разделили на этапы».

Александра Горошилова