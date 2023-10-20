Песков заявил, что далеко не все россияне хотят эвакуироваться из Газы

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что российские власти работают над эвакуацией россиян из сектора Газы. Он допустил, что желающих эвакуироваться может быть больше тысячи. При этом, по его словам, уезжать хотят далеко не все.

«В настоящий момент наше представительство в регионе продолжает работать с проживающими там гражданами России с тем, чтобы выяснить тех, кто желает эвакуироваться. Как вы знаете, там действительно много — их может быть даже больше тысячи — наших сограждан, тех, кто имеет российское гражданство и жизнь кого потенциально находится под угрозой»,— ответил представитель Кремля на вопрос «Ъ FM».

По словам Дмитрия Пескова, «далеко не все из них хотят быть эвакуированными и далеко не все выходят на связь с загранучреждениями». «В данном случае наши дипломаты проявляют максимум, возможный максимум усилий для того, чтобы эти контакты наладить»,— добавил господин Песков.

Накануне посольство России в Израиле сообщило 19 погибших в Израиле россиянах. Еще двое россиян находятся в заложниках в секторе Газа. С просьбой эвакуировать из Газы в представительство России обратились 400 человек. 16 октября замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что российские власти проводят работу по вывозу россиян из Израиля, Палестины и сектора Газа.

Подробнее про возможность наземной операции Израиля в секторе Газа — в материале «Газа близко, Газа далеко».

Анастасия Ларина