The New York Times: Израиль запросил у США $10 млрд помощи

Израиль запросил у США чрезвычайную помощь на $10 млрд, сообщили источники The New York Times. По информации газеты, законодатели и Белый дом готовят пакет, в котором помощь Израилю будет увязана с помощью Украине, Тайваню, а также средствами на укрепление американо-мексиканской границы.

Как пишет NYT, лидер большинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер сообщил, что обсуждается отправка Израилю 155-мм боеприпасов, боеприпасов для системы ПРО «Железный купол», а также высокоточных бомб.

Помощь Израилю будет обсуждаться во время визита президента США Джо Байдена, который запланирован на завтра, 18 октября. Американский лидер ранее выступал за уничтожение «Хамаса», но был против израильской оккупации сектора Газа. США утверждают, что не планируют отправлять войска для участия в войне, однако в регион для сдерживания были направлены две авианосные группы. По информации СМИ, к берегам Израиля могут отправить 2 тыс. американских морпехов.

О попытках США не допустить расширения конфликта — в материале «Ъ» «Энтони Блинкен кружит по Ближнему Востоку».

Леонид Уварчев